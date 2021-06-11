Haftanın güncel çocuk kitapları...

11 Haziran 2021 Cuma, 00:01

Harikalar Mutfağı / Haluk Işık / Resimleyen: Hale Gökalpsezer / Parmak Çocuk Yay. / 96 s. / 8+ / 2021.

Burası Papatya Sokağı. Kentin en güzel sokaklarından biri. Ustalar ustası Gümüşkepçe’nin ünlü Harikalar Mutfağı da burada. Yanı başında da Kırıkçatal Lokantası. Kırıkçatal’ın tembel ve çilekeş kedisi Yorgunpençe, rüyasında, ustasının kendisine asla vermeyeceği yiyecekleri görürken Harikalar Mutfağı’na dadanan davetsiz misafir Kazmadiş, kilerde ne varsa yuvasına taşıyordu. Gümüşkepçe’nin bomboş kalmış kileri Kırıkçatal’ı çok sevindirmişti çünkü artık müşteriler onun kapısını çalacaktı... Hoşgörülü Gümüşkepçe’nin soruna kendi dayanışma anlayışıyla yaklaştığını, Kırıkçatal’ın önyargılı çözüm arayışının nasıl sonuçsuz kaldığını görmek için önlükleri takıp soluğu Papatya Sokağı’nda almaya ne dersiniz?

Okulda Şenlik Var / Özlem Tezcan Dertsiz / Mühür Kitaplığı / 84 s. / 10+ / 2021.

Altı yıldır birlikte okuyan yirmi altı uçarı onlar. Öğretmenleri, Altı Fırıldaklar diyor onlara. Onlarsa Fantastik Fırtına diyorlar kendilerine. Tahtaya konuşmayanları(!) yazan sınıf başkanları Deniz, sınıfın şairi Haliscan, ressamı Nehirsu Kahlo, Bahaneler Prensi Berk, çılgın tasarımcı ikizler Feza ve Uzay (son tasarımları bir gürültü makinesi), bir ders boyunca saçını otuz iki ayrı şekle sokabilen sınıfın artisti Busenaz Gomez... Evet, bilimden ve sanatın her dalından haberleri var ama yaramazlıkta da ilk sırayı kimselere bırakmıyorlar. Haliscan’ın son yaptığı bardağı taşırınca ceza geliyor: Okul Şenliği!.. Akıp giden satırlar arasında dolaşırken kendimizi bir anda 6/F’de buluverdik.

Şehirde Çocuk Olmak / Ezgi Berk / Resimleyen: Ece Zeber / Final Kültür Sanat Yay. / 64 s. / 5+ / 2021.

Ezgi Berk, “Yetişkinlerin kendilerine göre düzenlediği dünyada yaşayan tüm çocuklara...” adamış bu olağanüstü öyküyü. Ece Zeber’in renk, desen, leke ve çizgilerle nasıl bir etki yarattığını siz de hayranlıkla gözleyeceksiniz kitabı okuduğunuzda. Kalabalık, gürültü, keşmekeş, beton yapılar, toz duman, çöp yığınları... arasında yaşamak hiç de kolay değil. Ama bütün bu yoğunluk ve yorgunluğun içinde insanı gülümseten, ansızın bahar bahçe bir yerde olduğunu duyumsatan şeyler de yok değil elbette. Ezgi Berk, Ece Zeber’in; “çocuğum sana söylüyorum, teyze-amca sen anla ve bir şeyler yap” çığlığını / çağrısını seveceksiniz.

Birazcık Endişeli / Ciara Gavin, Tim Warners / Çev. Ayça Aldatmaz / Meraklı Tilki Yay. / 32 s. / 4+ / 2021.

Gelincik gündelik işlerini yaparken hava ansızın değişti. Sert rüzgârı, yağmur ve dolu izledi. Kendini güvende hissedeceği küçük bir duvar yaptı Gelincik. Yine ıslandı. Öteki duvarları da tamamladı. Ama çatı da gerekiyordu. “Buraya rüzgâr, yağmur, dolu, kar da giremez!” dedi. Artık güvendeydi. Ama bir gün kanepesine kurulmuş, gülümseyen birini buldu evinde. Bir köstebekti bu. Sahi rüzgârda oynamak, yağmurda ıslanmak, kar altında yürümek, kardan adam yapmak, fırtına uğuldarken düşler kurmak da var değil mi? Bu enfes öykü hepimizi, “endişe hapishanesi”nden çıkmaya çağırıyor.