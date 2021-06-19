Haftanın güncel çocuk kitapları...

19 Haziran 2021 Cumartesi, 00:01

Dünya Sarsılınca / Lisa Lucas / Resimleyen: Laurie Stein / Çev. Nur Özkan / Sia Kitap / 32 s. / 4+ / 2021

Alya ile Atik, Dünya’nın yukarılarında pırıl pırıl parlamaktadır. Bitkiler, hayvanlar hep onlara yönelir. Milyonlarca yıl süren bu ilişki, insanların her yeri otomobiller, elektrik santralleri, duman püskürten fabrikalar, yapılarla doldurmasına değin sürer. Artık hava öylesine kirlenmiştir ki Alya ve Atik, Dünya’dan görünmez olur. Gün gelip de Dünya, bunca kirlilik karşısında umarsız kalıp ağlamaya başlar mı? Çok ağlar da sarsılır mı? Kim koşar Dünya’nın yardımına o zaman? Kral ve hizmetindekiler, Dünya’yı azarlayınca onları susturan küçük kız Belit ne yaptı acaba? Her gün artan çevre kirliliğine yönelik enfes bir çığlık!..

Uyumsuz Çoraplar / M. Francine Hébert / Resimleyen: G. Després / Çev. Elif Şiir Şentekin / Çınar Yay. / 36 s. / 5+ / 2021

Nedense büyükler, ille de her şey yerli yerinde olsun isterler... Giysiler, oyuncaklar, kitaplar ama her şey! Aslında biz onları yerine koyarız da kimi eşyanın arada canı sıkılır; kitaplardan biri giysiler arasına, bir çorap teki oyuncak sepetine saklanır. Böyle olunca da okula yetişme telaşıyla iki farklı çorapla sokağa fırlamamız yadırganmamalıdır. Ah, o arkadaşlar! Sanki kendi odaları pek düzgündür, eşyalarından canı sıkılan da yoktur... Peki, nasıl başa çıkılır bu dalgacılarla? Hébert-Després, sağa sola saklanan çorap tekini konu edinip bir mücadele ve dayanışma öyküsü sunuyorlar. Elif Şiir Şentekin’in başarılı dilinin de altını çizelim.

Bir Karın Dolusu Sır / Pimm van Hest / Resimleyen: Nynke Talsma / Çev. Lale Şimşek Çalışkan / YKY Doğan Kardeş / 32 s. / 5+ / 2021

Ah, başımıza gelmedik iş mi var? Bazen bile isteye, bazen farkında bile olmadan yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızın başkalarını üzeceğini düşünür saklarız onları. Sonra her biri sırlarımız olup birikir yuttuğumuz yerde. Ama bir yandan da durmaksızın rahatsız eder bizi. Sahi sizin de kimselerle paylaşamadığınız/ karnınızda biriken sırlarınız var mı? Annen mi sesleniyor? “Pembe çorabın nerede yavrum? Çantana meyve koymuştum, yedin değil mi? Küçük vazoyu bulamıyorum!..” Bir an gelir sanki hepsi birden, yuttuğumuz yerden fırlar, dökülür ortaya... Güvenle paylaşmanın erdemini söyleyen sımsıcak bir öykü...

Annie’nin Hayat Listesi / Kristin Mahoney / Çev. Merve Yıldırım / Altın Kitaplar / 256 s. / 12+ / 2021

Mahoney, hoş bir sevgi öyküsüyle hayatın keşfedilmeyi bekleyen, uzak kalınmaması gereken güzelliklerine çağırıyor okurunu. Gidemediğimiz okullarımız, yan yana gelemediğimiz arkadaşlarımız, uzağına düştüğümüz oyun ve sohbet alanlarımızı düşününce Annie’nin Hayat Listesi’ni okumanın tam da zamanı demekten alamadık kendimizi. Yapıtın bir özelliği de yazarın anlatımda tutturduğu yol. Çarşıya, tatile gideceğimizde ya da yola çıkmadan kimi listeler yaptığımız olur. İşte o gerçekliği anlatıya taşıyarak tamamlıyor kurguyu yazar. Hepimize tanıdık, dolayısıyla yakın/ sıcak gelen yaşam kesitleri arasında olağandışı bir yolculuk için…