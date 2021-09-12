Haftanın güncel çocuk kitapları...
Haftanın güncel çocuk kitaplarından dört yetkin öneri: Karaburun’un Gizemi (İrem Almaç Yüce), Uçarı Kaçarı Sözcükler (Donna Guthrie), Sümüklerin Gizli Hayatı(Mariona Tolosa Sisteré), ‘10’suz Olmaz Lippola (Seviye Merih)...
Karaburun’un Gizemi / İrem Almaç Yüce / Resimleyen: Ali Çetinkaya / Redhouse Kidz / 124 s. / 9+ / 2021.
İrem Almaç Yüce, bizi, Karaburun’un eşsiz koylarına, kıyılarına, koyaklarına davet ediyor. Yaz tatillerini İzmir’in bu güzelim beldesinde geçiren dört kafadar Ela, Rüzgâr, Yağmur ve Eren’le bir yandan gökyüzünü bezeyen uçurtmaların ardına düşer, bisikletle dolaşır, o güzelim koylardan dilediğinizde denize karışırken bir yandan da Prof. Nejat Bey’le, onun can dostu bildiği Ceviz’le heyecanlı saatler geçireceksiniz. Dört kafadarın merakı her seferinde başlarına küçük işler açsa da günleri sıradanlıktan kurtaran da o merak değil mi zaten? Sahneye çıkardığı her karakteri küçük dokunuşlarla okurun yakın arkadaşı kılmayı başaran Yüce’nin öyküsünü seveceksiniz.
Uçarı Kaçarı Sözcükler / Donna Guthrie / Resimleyen: Åsa Gilland / Çev. Gonca Özmen / Kırmızı Kedi Yay. / 36 s. / 4+ / 2021.
“Sözcükler, sözcükler, sözcükler...” Şekspir, Hamlet’e sözcüğü üç kez yineletirken bizi de düşünmeye çağırır. Şekspir’in sekiz oyunundan aldığı sözcükleriyle kurduğu bu yeni oyunda Donna Guthrie, okuru ansızın her anı şaşkınlık, sevinç, merak dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Gonca Özmen’in okurun elini bir an bırakmayan Türkçesi, Åsa Gilland’ın eşsiz resimleriyle Serap Bertay’ın yarattığı harika tasarımı da özellikle anmalıyız. Uçarı Kaçarı Sözcükler’i küçük büyük herkes okusun isteğiyle “Bu kitabı kimselere veremem, ömür boyu kalsın bende...” arasında gidip gelişimiz boşuna değil. Okumakta gecikmeyin lütfen!
Sümüklerin Gizli Hayatı / Mariona Tolosa Sisteré / Çev: Berrak İdiman / abm Yay. / 24 s. / 3+ / 2021.
Yazar da söylüyor bunu, “biraz iğrenç olabilir” ama sümük, vücudumuz için son derece önemli bir savunma mekanizmasıdır. Bizi virüs ve bakterilerin zararlı etkilerinden korur. Çocukluğumuzda farkında bile olmadan “yararlandığımız” ve olağan bir salgı olarak karşılaştığımız sümükler, yetişkinlerce hemen kurtulmamız gereken sıradan bir “kirlilik” olarak algılanır. Oysa onların da bir hayatı var. Hem de çok ilginç. Yapıtı yazıp resimleyen Mariona Tolosa Sisteré, sümüklerin hayatının ayrıntılarını eğlenceli bir anlatıya dönüştürürken, ülkeleri farklı olsa da çocukların benzerliğinin de altını çiziyor.
‘10’suz Olmaz Lippola / Seviye Merih / Resimleyen: Vicdan İleri / Parmak Çocuk Yay. / 28 s. / 3+ / 2021.
Oklu kirpi, minik tavşancık, ateşböcekleri, şaşkın bulut, tupturuncu leylek... Daha kimleeer, kimler. Evet, turuncu leylek! Herkesten faklı ya “Yine beni kimse sevmeyecek...” ürkekliğiyle çıkıyor sokağa. Üstelik karnı da aç. Sonra karıncalar... Karınca orkestrası mı? La Fontaine’e inat! Huyuyla suyuyla herkes birbirine benzeseydi ya da aynı olsaydı tıpatıp; hepimiz aynı şeyi düşünseydik, sevseydik sıkıcı olmaz mıydı hayat? Seviye Merih, farklı fiziksel özelliklerimiz ve becerilerimiz üzerine bir öyküye çağırıyor bizi. Vicdan İleri de hoş ve zarif desenleriyle tutuyor elimizden. Denemeye, sınamaya, kendi rengimizle hayatı renklendirmeye..
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Muğla Datça'da deprem
- Canlı yayında gergin anlar
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Aşı karşıtlarından maskesiz miting
- Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'e kötü haber
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- İttifakları harekete geçirecek sonuç
- Babacan'dan Erdoğan'a gönderme