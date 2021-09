Haftanın güncel çocuk kitapları...

12 Eylül 2021 Pazar, 00:01

Karaburun’un Gizemi / İrem Almaç Yüce / Resimleyen: Ali Çetinkaya / Redhouse Kidz / 124 s. / 9+ / 2021.

İrem Almaç Yüce, bizi, Karaburun’un eşsiz koylarına, kıyılarına, koyaklarına davet ediyor. Yaz tatillerini İzmir’in bu güzelim beldesinde geçiren dört kafadar Ela, Rüzgâr, Yağmur ve Eren’le bir yandan gökyüzünü bezeyen uçurtmaların ardına düşer, bisikletle dolaşır, o güzelim koylardan dilediğinizde denize karışırken bir yandan da Prof. Nejat Bey’le, onun can dostu bildiği Ceviz’le heyecanlı saatler geçireceksiniz. Dört kafadarın merakı her seferinde başlarına küçük işler açsa da günleri sıradanlıktan kurtaran da o merak değil mi zaten? Sahneye çıkardığı her karakteri küçük dokunuşlarla okurun yakın arkadaşı kılmayı başaran Yüce’nin öyküsünü seveceksiniz.

Uçarı Kaçarı Sözcükler / Donna Guthrie / Resimleyen: Åsa Gilland / Çev. Gonca Özmen / Kırmızı Kedi Yay. / 36 s. / 4+ / 2021.

“Sözcükler, sözcükler, sözcükler...” Şekspir, Hamlet’e sözcüğü üç kez yineletirken bizi de düşünmeye çağırır. Şekspir’in sekiz oyunundan aldığı sözcükleriyle kurduğu bu yeni oyunda Donna Guthrie, okuru ansızın her anı şaşkınlık, sevinç, merak dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Gonca Özmen’in okurun elini bir an bırakmayan Türkçesi, Åsa Gilland’ın eşsiz resimleriyle Serap Bertay’ın yarattığı harika tasarımı da özellikle anmalıyız. Uçarı Kaçarı Sözcükler’i küçük büyük herkes okusun isteğiyle “Bu kitabı kimselere veremem, ömür boyu kalsın bende...” arasında gidip gelişimiz boşuna değil. Okumakta gecikmeyin lütfen!

Sümüklerin Gizli Hayatı / Mariona Tolosa Sisteré / Çev: Berrak İdiman / abm Yay. / 24 s. / 3+ / 2021.

Yazar da söylüyor bunu, “biraz iğrenç olabilir” ama sümük, vücudumuz için son derece önemli bir savunma mekanizmasıdır. Bizi virüs ve bakterilerin zararlı etkilerinden korur. Çocukluğumuzda farkında bile olmadan “yararlandığımız” ve olağan bir salgı olarak karşılaştığımız sümükler, yetişkinlerce hemen kurtulmamız gereken sıradan bir “kirlilik” olarak algılanır. Oysa onların da bir hayatı var. Hem de çok ilginç. Yapıtı yazıp resimleyen Mariona Tolosa Sisteré, sümüklerin hayatının ayrıntılarını eğlenceli bir anlatıya dönüştürürken, ülkeleri farklı olsa da çocukların benzerliğinin de altını çiziyor.

‘10’suz Olmaz Lippola / Seviye Merih / Resimleyen: Vicdan İleri / Parmak Çocuk Yay. / 28 s. / 3+ / 2021.

Oklu kirpi, minik tavşancık, ateşböcekleri, şaşkın bulut, tupturuncu leylek... Daha kimleeer, kimler. Evet, turuncu leylek! Herkesten faklı ya “Yine beni kimse sevmeyecek...” ürkekliğiyle çıkıyor sokağa. Üstelik karnı da aç. Sonra karıncalar... Karınca orkestrası mı? La Fontaine’e inat! Huyuyla suyuyla herkes birbirine benzeseydi ya da aynı olsaydı tıpatıp; hepimiz aynı şeyi düşünseydik, sevseydik sıkıcı olmaz mıydı hayat? Seviye Merih, farklı fiziksel özelliklerimiz ve becerilerimiz üzerine bir öyküye çağırıyor bizi. Vicdan İleri de hoş ve zarif desenleriyle tutuyor elimizden. Denemeye, sınamaya, kendi rengimizle hayatı renklendirmeye..