Haftanın güncel çocuk kitapları.... Emek Yurdakul'un yazısı...

04 Mart 2021 Perşembe, 00:02

Şaşırmaya Hazır mısınız? / Ferit Avcı / Smirna Yay. / 104 s. / 10+ / 2020.

Açelya’dan Ziya’ya, dünyanın bütün çocuklarına ithaf ettiği bu yapıtında Ferit Avcı, güçlü bellekleri sayesinde öğrendikleri sözcükleri sürekli taklit eden papağanlarla açtığı pencereyi, dört yüz türü olduğunu belirttiği can dostlarımız köpeklerle kapatıyor. En yükseğe çıkandan en hızlıya, en derine inenden en uzun yaşayana, cama tırmanandan suda yürüyene, yukarıdan bakandan uçamayan kuşa, unutamadığımız kitaplardan bitmeyen kum yığınlarına... ilgimizi çekebilecek, hepimizi şaşırtacak yüzlerce varlığı, eylemi, yapıtı gerek yalın anlatımı gerekse başarılı resimleriyle ilgimize sunuyor. Sanırım ilginizi çekecek çok şey vardır.

Karga ve Ceviz Ağacı / Songül Bozacı / Resimleyen: Rukiye Ulusan / Abm Yay. / 31 s. / 4+ / 2020.

Karga ve sürüsüyle bahçe bahçe gezip ağacımızı bizim gibi sevecek bir insan arıyoruz Songül Bozacı’nın hikâyesinde. Neden evsiz kargamız ve sürüsü? Yaşadıkları bahçenin sahibi cimri mi cimri cevizlerini paylaşmakta da ondan. Kendi ağaçlarını dikmeye karar veren karga sürüsü de bahçe bahçe dolaşıp hayvanlara, ağaçlara ve insanlara dost birini arıyorlar. Sonrası mı? Sonrası pek keyifli akıyor, sonunda kendi ceviz ağacınızı dikmekte size eşlik ediyor, ceviz kabuğundan “kastanyet” yapmayı da anlatıyor. Bozacı ve Ulusan’a okuma keyfimize keyif kattıkları için de teşekkürler…

Ayı Saate Karşı / Jean-Luc Fromental / Resimleyen: Joelle Jolivet / Çev.: Ece Erbay Nahum / Redhouse Kidz / 48 s. / 7+ / 2021.

Ayı’nın başı zamanla büyük dertte! Ne kahvaltıya yetişebiliyor ne okula. Tamam, bitmek bilmeyen bir uykusu var ama asıl sorunu saati bilmemek. Aç kalıp pastanede hırsızlık da yapınca, onu karakoldan çıkaran ailesi işi çözmeye karar veriyor. Saati öğrenince hep tam vaktinde gitmesi gereken yerde oluyor ama bir sürü de boş zamanı kalıyor. Gönüllü itfaiyecilik, su balesi, pizza dağıtımı... koşturmaya başlıyor. Sonunda Tükenmiş Ayı Sendromuna yakalanıyor. Doktor inzivaya gönderiyor yorgun Ayı’yı. Zaman su gibi akıyor, Ayı kalbini dinlemeye vakit bulabiliyor… Günümüzde uydurulmuş yaşama biçimlerine yetişebilmek için çırpınan insanın başına gelenlere, kuşbakışı anlatımla güldürüyor Ayı’nın macerası. Çevirisi için Ece Erbay Nahum’un diline sağlık.

Unutkan Dede’nin Maceraları / Gülay Pamuk / Resimleyen: Hasan Karaca / Yakın Yay. / 32 s. / 7+ / 2020.

Unutkan Dede neleri unutuyor bir bilseniz… Tüm maceraların da başından geçmesine bu sebep oluyor. Örneğin mesleği ne acaba, hiç hatırlamıyor. Şarkı söylediğinde kulaklarımızı tıkadık, anladık ki şarkıcı değil; ilaç olarak verdiği tariflerden anladık ki eczacı da değil; yazdığı reçeteler derman olmadığına göre doktor hiç değil… Bir gün hatırlarsa biz de öğreniriz belki. Evinin yerini de unuttuğu oluyor, kaç yıllık komşusu Titiz Teyze’yi de, yaşını da… Bunca unutkanlıktan ötürü kafası da bir hayli karışık. Ama tatlı mı tatlı komik mi komik bir dede bizim Unutkan. Okurken de bizi çok güldürdü. Kalemi de akıcı olan Gülay Pamuk, iyi ki tanıştırdı bizi Unutkan Dede’yle.