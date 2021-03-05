'Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden istifa ediyor' iddiası
ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edildi. Bloomberg'in 'yakın kaynaklara' dayandırdığı habere göre Atilla, 26 Mart'ta yapılacak yıllık toplantıdan sonra istifa edeceğini aktardı.
ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği öne sürüldü.
Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Atilla'ın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar görüşene kadar geri dönmeyeceğini ifade etti. Hem Borsa İstanbul, hem de Atilla'nın kendisi izinde olduğunu doğruladı, ancak daha fazla yorum yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Atilla, Ekim 2019'da eski Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından göreve BİST Genel Müdürlüğü'ne atandı. Atilla, Halkbank'ta çalışırken İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü.
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