Hakan Çalhanoğlu, EURO 2020 öncesi açıklamalarda bulundu
A Milli Takımımızın Milan'da forma giyen yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
A Milli Takımımızın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde konuştu.
İtalya'da oynayacak olmasının anlamına değinen Çalhanoğlu, "Benim için çok özel bir maç olacak. İtalya'da oynuyorum ve İtalya'da maç yapmanın anlamı benim için ve İtalya'da oynayan Türk takım arkadaşlarım için başka." ifadelerini kullandı.
"BİZİ GERÇEKTEN CİDDİYE ALIYORLAR"
İtalya Milli Takımı'ndan Bonucci ile görüştüğünü de kaydeden yıldız oyuncu, "Bonucci ile telefonda görüştüm, çok eğlenceli bir görüşme oldu. Bizim takımımızı, bizim oyuncularımızı çok iyi biliyorlar. Bizi gerçekten ciddiye alıyorlar." dedi.
A Milli Takımımız, 11 Haziran günü 22:00'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak.
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