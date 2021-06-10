<p>Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) başlamasına bir gün kala UEFA, Rusya'nın şikayeti üzerine incelemeye aldığı Ukrayna milli takımı formasında yer alan siyasi sloganlarla ilgili kararını açıkladı.<br></p>
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Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) başlamasına bir gün kala UEFA, Rusya'nın şikayeti üzerine incelemeye aldığı Ukrayna milli takımı formasında yer alan siyasi sloganlarla ilgili kararını açıkladı.

<p>UEFA, Ukrayna milli takımının EURO 2020 için tasarlanan formasının, üstünde yer alan aşırı milliyetçi, siyasi sloganlar nedeniyle değiştirilmesini istedi.<br></p>
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UEFA, Ukrayna milli takımının EURO 2020 için tasarlanan formasının, üstünde yer alan aşırı milliyetçi, siyasi sloganlar nedeniyle değiştirilmesini istedi.

<p>Rusya'nın başvurusunu değerlendiren UEFA, sloganı "politik" ve "militarist" olarak nitelendirerek formalardan kaldırılmasını istedi. UEFA, formada yer alan Kırım haritasının ve "Ukrayna'ya Zafer" ifadesinin bir sorun teşkil etmediğini belirtti.<br></p>
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Rusya'nın başvurusunu değerlendiren UEFA, sloganı "politik" ve "militarist" olarak nitelendirerek formalardan kaldırılmasını istedi. UEFA, formada yer alan Kırım haritasının ve "Ukrayna'ya Zafer" ifadesinin bir sorun teşkil etmediğini belirtti.

<p>UEFA, formadaki "Kahramanlara şan olsun" ifadesinin çıkarılmasına karar verdi. Açıklamada söz konusu slogan için, “Tarihi ve militarist anlamı olan slogan, açık bir biçimde siyasi özellik taşımaktadır. Bu nedenle formanın iç tarafında yer alan söz konusu sloganın UEFA’nın etik kuralları gereği tasarımdan çıkarılması gerekmektedir” denildi.<br></p>
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UEFA, formadaki "Kahramanlara şan olsun" ifadesinin çıkarılmasına karar verdi. Açıklamada söz konusu slogan için, “Tarihi ve militarist anlamı olan slogan, açık bir biçimde siyasi özellik taşımaktadır. Bu nedenle formanın iç tarafında yer alan söz konusu sloganın UEFA’nın etik kuralları gereği tasarımdan çıkarılması gerekmektedir” denildi.

<p>Euro 2020 finalleri öncesi Ukrayna Milli Takımı için tasarlanan formanın üzerinde Ukrayna sınırlarının silüet olarak yer alması ve Kırım’ın Ukrayna sınırları içinde gösterilmesine Rusya sert tepki göstermiş, UEFA'ya şikayet etmişti. Formada, 2014’te Rusya sempatizanı Devlet Başkanı Viktor Yanukovych’in görevi bırakmasına neden olan protesto gösterilerinde sık sık kullanılan ‘Zafer Ukrayna’ya’ sloganın yer alması Rusya’nın tepkisini çekmişti. Formanın üzerinde Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Rusya yanlılarının kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk da bulunuyordu.&nbsp;</p>
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Euro 2020 finalleri öncesi Ukrayna Milli Takımı için tasarlanan formanın üzerinde Ukrayna sınırlarının silüet olarak yer alması ve Kırım’ın Ukrayna sınırları içinde gösterilmesine Rusya sert tepki göstermiş, UEFA'ya şikayet etmişti. Formada, 2014’te Rusya sempatizanı Devlet Başkanı Viktor Yanukovych’in görevi bırakmasına neden olan protesto gösterilerinde sık sık kullanılan ‘Zafer Ukrayna’ya’ sloganın yer alması Rusya’nın tepkisini çekmişti. Formanın üzerinde Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Rusya yanlılarının kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk da bulunuyordu. 

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