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Euro 2020 finalleri öncesi Ukrayna Milli Takımı için tasarlanan formanın üzerinde Ukrayna sınırlarının silüet olarak yer alması ve Kırım’ın Ukrayna sınırları içinde gösterilmesine Rusya sert tepki göstermiş, UEFA'ya şikayet etmişti. Formada, 2014’te Rusya sempatizanı Devlet Başkanı Viktor Yanukovych’in görevi bırakmasına neden olan protesto gösterilerinde sık sık kullanılan ‘Zafer Ukrayna’ya’ sloganın yer alması Rusya’nın tepkisini çekmişti. Formanın üzerinde Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Rusya yanlılarının kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk da bulunuyordu.