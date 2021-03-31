Hakan Çalhanoğlu: Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi
Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 3-3'lük Letonya maçı sonrası yaşadıklarını anlattı!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3’üncü maçında Letonya karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.
Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”
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