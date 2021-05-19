Hakan Çalhanoğlu'ndan Katar'a transfer yanıtı: Hayır!

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:06

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

32 MİLYON AVRO

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'in, Hakan Çalhanoğlu'na 3 yıl için 32 milyon Avro teklif yaptığı, ancak Çalhanoğlu'nun bu teklife sıcak bakmadığı ve Avrupa'da kalmak istediği belirtildi.

MİLAN 4, HAKAN 5 İSTİYOR

Bilindiği üzere, Milan kulübü milli futbolcu için yıllık 4 ila 4.5 milyon Avro arası yeni bir sözleşme teklifinde bulunmuştu. Hakan'ın ise bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği ve menajerinin ise 5 milyon avro'da direttiği iddia edilmişti.

Kaynak: Ajansspor