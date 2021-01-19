Hakan Şükür’ün babasına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
Sakarya’da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün yargılanmasına Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Davaya tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları ise hazır bulundu. Davada söz alan sanık avukatları, daha önceki sundukları savunmaları tekrar ettiklerini ve iddia makamının sunmuş olduğu mütalaada somut delil olmadığı için müvekkillerinin beraatı ile mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.
Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise Şükür’ün ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verdi.
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