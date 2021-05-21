Hakan Taşıyan’dan sevenlerine sürpriz

Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi...

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 11:31
Hakan Taşıyan’dan sevenlerine sürpriz
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Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 aydır tedavi görüyordu. 

1,5 ay önce ameliyat olan Taşıyan'a böbrek böbrek nakli yapıldı. Taşıyan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Taşıyan, "Sevgilerle herşey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı.


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