Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber

Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan'ın tedavisini başlandı.

(DHA)
21 Ekim 2020 Çarşamba, 14:56
Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber
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Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayınca karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu: 

"Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.."


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