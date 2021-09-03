Hakan Ural'dan, hükümetten yardım isteyen yurttaşlara yönelik tepki çeken sözler
İktidara yakınlığıyla bilinen magazin yorumcusu Hakan Ural'ın, yangın ve sel felaketlerinin ardından hükümetten yardım isteyen yurttaşlara yönelik ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.
Sabahları Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının yorumcularından, oyuncu Hakan Ural'ın, canlı yayında sel ve yangın afetlerinde hükümete yardım çağrısında bulunan yurttaşlara yönelik sözleri tepki çekti.
Ural, programın devamında, helikopter desteği için sosyal medyada çağrıda bulunan yurttaşlarla ilgili “Bu kadar utanmazlık, bu kadar ar damarı çatlamışlık olur mu ya!” şeklinde tepki gösterdi. Hakan Ural, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yönelik hakaretleri de eleştirdi.
"DİBİNE KADAR YANDAŞIM" DEMİŞTİ
Magazin yorumcusu Hakan Ural, daha önce de "Ben şu an dibine kadar yandaşım. Ben her zaman devletimin yanındayım, devletimin ve bayrağımın dibine kadar hizmetkarıyım. Halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa yanındayım. Halkımın en küçüğünden en büyüğüne kadar emrindeyim ve onların refahı için duacı bir bireyim ben" ifadelerini kullanmıştı.
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