Hakemlik yaşı yükseliyor mu? Aydınus'un kaderi belli olacak

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:40

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Aydınus'un hakemlik yaş sınırını 47'den 50'ye çekeceklerini belirterek tecrübeli hakemin görevine devam edebileceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nihat Özdemir, "Fırat Aydınus, Türkiye’nin en iyi hakemlerinden biri. Talimatlarımıza göre yaş limitini doldurduğu için hakemlik dönemi sona erdi. Fırat Aydınus, bu sezon da çok başarılıydı. Gördük ki, yurt dışında fiziği yeterli olduğu sürece, 50 yaş üstüne kadar maç yöneten hakemler var. Bu yüzden 47 yaş sınırını biraz daha üste çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle sadece yaşı nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kalacak hakemlerimizin futbolumuza bir süre daha hizmet etmelerine olanak sağlayacağız." dedi.

FIRAT AYDINUS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Ekim 1973 (47 yaşında) İstanbul doğumlu olan Fırat Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. 2006-2014 yılları arasında FIFA hakemi de olan Aydınus, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Asıl mesleği mühendislik olan Aydınus, hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi.

Kaynak: Ajansspor