TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'küme düşme' kararını açıkladı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:17

Profesyonel liglerin bitmesi ardından pandemi nedeniyle maddi zorluk yaşayan kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu’na küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği’nin küme düşürülmesinin kaldırmasına yönelik başvurularına ilk kez cevap verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Milliyet’e yaptığı açıklamalar şöyle:

“GEÇEN SEZON OY BİRLİĞİ İLE TÜM LİGLERDE KÜME DÜŞMEYİ KALDIRDIK”

“Geçen sezon, mart ayında bu salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, birçok sorun yaşandı. Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği’nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık."

“BU SEZON KİMSENİN BİZDEN KÜME DÜŞMEYİ KALDIRMAK GİBİ BİR BEKLENTİSİ OLMASIN”

"Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın"

“SÜPER LİG VE TFF 1. LİG'DE TAKIM SAYISINI 18’E DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ”

"Geçen sezon ne ilan ettiysek, statü ne ise o uygulanacak. Sonraki sezonlarda hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig’deki takım sayısını 18’e düşürmeyi hedefliyoruz.”

“SERDAT TATLI İLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

"Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı. Ben istikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK Başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, hadi sonra sil baştan. Bu olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonun planlamalarını birlikte yapacağız. Kimin ne söylediği benim için önemli değil.

"AYDINUS DEVAM EDECEK"

“Fırat Aydınus, Türkiye’nin en iyi hakemlerinden biri. Talimatlarımıza göre yaş limitini doldurduğu için hakemlik dönemi sona erdi. Fırat Aydınus, bu sezon da çok başarılıydı. Gördük ki, yurt dışında fiziği yeterli olduğu sürece, 50 yaş üstüne kadar maç yöneten hakemler var. Bu yüzden 47 yaş sınırını biraz daha üste çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle sadece yaşı nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kalacak hakemlerimizin futbolumuza bir süre daha hizmet etmelerine olanak sağlayacağız.”