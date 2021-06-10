Hakim karşısına çıkacak: Macron’a tokatlı saldırıda bulunan kişinin kimliği belli oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırıda bulunan kişinin, 28 yaşındaki Damien Tarel olduğu açıklandı. Tarel, hakim karşısına çıkacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sırasında gerçekleşen tokatlı saldırı olayında 28 yaşındaki Damien Tarel, hakim karşısına çıkacak.
Savcı Alex Perrin’in yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokat atan Damien Tarel adlı kişinin, saldırıyı önceden tasarlamadığını bildirdi.
28 yaşındaki adam herhangi bir işte çalışmıyor. Saldırgan adamın, Sarı Yelekliler hareketine mensup olduğu ve aşırı sağ siyasi inançlarına sahip olduğu şimdilik bilinenler arasında.
SAVCIDAN AÇIKLAMA
Habertürk’ün haberine göre, Savcı Alex Perrin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokatlı saldırıda bulunan adamın ‘‘Hoşnutsuzluğunu ifade etmek için dürtüsel ve düşünmeden’’ hareket ettiğini sorgu sırasında söylediğini ifade etti. Savcı, saldırganın herhangi bir siyasi veya militan gruba mensup olmadığını aktardı.
Emmanuel Macron’a saldırı Fransa’da ülkeyi şaşkına çevirdi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’e yönelik saldırıyı hatırlattı. 28 yaşındaki adam memleketi Saint-Vallier-de-Thiey ikinci bir kişiyle birlikte tutuklandı.
KİŞİSEL EŞYALAR TESPİT EDİLDİ
Reuters’ın aktardığı habere göre, 28 yaşındaki adamın evinde Adolf Hitler’in otobiyografik kitabı olan Kavgam çıktı. Tarrel ile birlikte tutuklanan adamın evinde ise komünist hareketin uluslararası sembolü olan altın orak ve çekiçli bayrak bulundu.
Tutuklanan ikinci şahıs saldırı kapsamında suçlamayla karşı karşıya kalmasa da yasa dışı silah bulundurmaktan yargılanacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından şiddet ve nefretin demokrasi için tehdit olduğunu aktarmıştı.
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