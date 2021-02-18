Perinçek için "Eleştirilere katlan" kararı

18 Şubat 2021 Perşembe, 15:53

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, hakim karşısına çıktı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Timtürk’ün “Vatan haini” ifadeleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Savcı mütalaasında, siyasilerin ağır eleştirilere katlanmak durumunda olduklarını belirtti ve Tümtürk’ün beraatını istedi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Seyit Tümtürk’ün “hakaret” suçundan yargılandığı davaya bugün devam edildi. Şikayetçi Doğu Perinçek duruşmaya katılmadı.

“SUÇA KONU PAYLAŞIMI YAPTIM”

Sanık Seyit Tümtürk savunmasında, “Ben Türk vatandaşıyım. Aslen Doğu Türkistan uyrukluyum. Çin’in Doğu Türkistan vatandaşlarına yapmış oldukları asimilasyon neticesinde Dışişleri Bakanlığı’nın eleştiride bulunması nedeni ile müştekinin Türkiye’nin Çin’den özür dilemesi gerektiği yönündeki beyanı karşısında iddianamede bahsi geçen twitter hesabında suça konu olduğu iddia edilen paylaşımı yaptım. Adalete güveniyorum” dedi.

“UZLAŞMA TALEBİMİZ YOK, ŞİKAYEYÇİYİZ”

Perinçek’in avukatı Mehmet Nuri Aytekin ise “Çin’in Uygur Bölgesi'nde yapmış olduğu faaliyetler davamızın konusunu oluşturmaz. Suça konu olay nedeniyle tartışılması gereken mesele sanığın müvekkilime yönelik olarak 'vatan haini' kelimesini kullanılıp kullanılmadığıdır. Sanık da bu şekilde beyanda bulunduğunu kabul etmiştir. Şikayetçiyiz. Uzlaşma talebimiz yoktur” dedi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanığın beraatini talep etti. Mütalaada, sanığın twitter hesabı üzerinden Doğu Perinçek’e yönelik, “Dışişlerinin Çin’in Doğu Türkistan’daki asimilasyon politikalarını eleştirerek, kampları kapatarak 1 milyon Doğu Türkistanlıyı serbest bıraksın sözüne karşılık, Maocu Doğu Perinçek emretti, Türkiye Çin’den özür dileyecekmiş. Heyy vatan haini sen kimden yanasın. Kimin adamısın” paylaşımı yapıldığı aktarıldı. Mütalaada, sanığın paylaşımını kabul ettiği belirtilerek, “Uzlaşma işlemlerinin başarısız sonuçlanması nedeniyle sanık hakkında alenen hakaret suçundan her ne kadar iddianame tanzim edilmişse de müştekinin siyasi kişiliğinin bulunduğu, siyasiler üst düzey bürokratlar ile kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak durumunda oldukları, müştekinin paylaşımı ifade hürriyeti kapsamında bir hakkın kullanılması olarak değerlendirildiği” bildirildi. Savcı, sanığın beraatini talep etti.

Mahkeme duruşmayı 15 Nisan’a erteledi.

“ÇİN'İN TALİMATIYLA, MENFAATİYLE İLGİLİ BİR MESELE VAR BURADA"

Tümtürk duruşma sonrasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Doğu Perinçek, sürekli yalan ve iftiralarıyla maalesef bize çok büyük bir acı yaşatmakta. Doğu Türkistan’daki katliamlar bir tarafta, bu şahsın üzerimizdeki iftiralarıyla mücadele etmek durumunda kalmaktayız. Neyi hedeflemekte, neyi amaçlamakta bilmiyorum. Ama kesin şunu biliyorum ki Çin’in talimatıyla ya da Çin’in menfaatiyle ilgili bir mesele var burada. Bugün Doğu Türkistanlılar, tüm dünyanın ortak tabiriyle ‘soykırıma’ uğrarken, bütün dünya Doğu Türkistan’da soykırım var derken, bugün maalesef Doğu Perinçek’in, 'Bütün bunlar yalancı, bunlar terörist, Amerikancı' lafı Türk milletinde kabul görmemekte ve kabul görmeyecektir. Kendisi küçük düşecektir. Bugün Amerika’dan Finlandiya’ya kadar bütün dünya Çin’deki olup bitenlere 'Soykırım' derken Doğu Perinçek, ülkenin dümeninde kılavuzluk yapacağım demesin, hükümetin Doğu Türkistan sözcülüğüne soyunmasın. Doğu Perinçek bu milletin bu devletin ve bu milletin dostu değil, gerçek dostu bizleriz.”