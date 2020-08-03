Hakkari Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 6 kişi hayatını kaybetti!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:48

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında sabah saatlerinde içinde Milli Eğitim personellerinin bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, "6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli oğretmen 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitiren 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli ve 2'si sivil toplam 6 kişinin kimliği tespit edildi.

Yaşamını yitirenlerin Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda, Aysun Er, Evin Yazgan ve Savaş Bayram olduğu belirlendi.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜYMÜŞ

Öte yandan kazada yaralanan kişinin, minibüsün sürücüsü Mustafa Nasıroğlu olduğu da öğrenildi. Nasıroğlu'nun Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



