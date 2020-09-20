Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.
Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım operasyonları ’yıldırım’ gibi. Hakkari’den bir haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.
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