Hakkari'de Covid-19 nedeniyle 2 sokak karantinaya alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 sokak karantinaya alındı.
İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güngör Mahallesi'nde Covid-19 vakalarındaki artış ve hastalığın bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle 927'nci ve 929'uncu sokağın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Söz konusu sokaklardaki vatandaşların kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymalarının zorunlu olduğu aktarılan paylaşımda, yasağı ihlal edenlere idari ve adli cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
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