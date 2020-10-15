Eski HDP'li meclis üyesi, aşiretiyle birlikte AKP'ye katıldı
Hakkari'de 2014-2019 yılları arasında HDP'den il genel meclis üyeliği yapan Abdullah Adıyaman, bir grup mensubu olduğu aşiret üyeleriyle birlikte Van'da AKP'ye katıldı.
Hakkari HDP eski il genel meclis üyesi Abdullah Adıyaman, partisinden istifa ettikten sonra mensubu olduğu Jirki aşiretinden 100 kişi ile birlikte Van'da AKP'ye katıldı. İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen rozet takma törenine, AKP Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Abdullah Adıyaman ve Jirki aşireti kanaat önderi ağabeyi Necmi Adıyaman katıldı.
AKP Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Jirki aşiretine mensup Adıyaman kardeşlerin yakınlarıyla birlikte partilerine katıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Adıyaman kardeşimiz, doğudan batıya, güneyden kuzeye her coğrafyanın bir metrekaresinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' liderliğini bütün halkına enjekte etmeye çalışan ve 18 yıl içerisinde bu ülkede sessiz devrimler yaşatan, özellikle bölgemize pozitif enerji sağlayan İslam ümmetinin de umudu olmuş bir liderin yanında yer almış. Kaybettiğimiz rahmetli Mehmet ağabeyimiz bütün evlatlarına, bütün aşiretine 'Bu lider bizi 2023, 2053 ve 2071 yıllarına taşıyacak olan bir lider olarak kanaat getirdim, evlatlarımız ve aşiret üyelerimiz bu liderin yolunda asla şaşmayın' diye tavsiyelerde bulunmuştur. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Büyüyen, gelişen adeta coğrafyasında rol model olan bir ülkedir. Bugün Azerbaycan, Suriye, Kıbrıs ve Libya'da kardeşlerimizin yanındayız. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de de varız. Bugün Türkiye artık güçlü Türkiye olma yolunda. Teşrif edip, partimize gelmenizden dolayı partim adına teşekkürlerimi sunuyorum"
"ERDOĞAN'I RÜYAMDA DAVET ETTİ"
Abdullah Adıyaman ise, "Bundan sonraki siyasi hayatımda Van'daki dost ve akrabalarımla Ak Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımızın partisinde hiçbir menfaat gözetmeksizin aktif bir şekilde Ak Parti Van İl Başkanı Sayın Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilatıyla halkımızın hizmeti için ve tamamen gönüllülük temelinde çalışma taahhüdünü huzurunuzda veriyorum. Özellikle rahmete giden aşiret lideri Mehmet Adıyaman'ın bana, oğlu olarak Ak Parti'ye katılmam tavsiyesiydi. Beni Ak Parti'ye katılmama iten ikinci neden ise Sayın Cumhurbaşkanımızı iki kez rüyamda gördüm ve beni aranıza davet ediyordu. Ben bu yüzden Ak Parti'ye katıldım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ak Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, Abdullah Adıyaman ve yakınlarına AKP rozetini taktı.
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