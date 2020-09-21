Hakkında FETÖ soruşturması süren Pervin Töre, 4 yılda 3 kez atandı
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’a mobbing yaparak yaşamını yitirmesine neden olduğu iddiaları ile gündeme gelen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında 2016’da açılan FETÖ soruşturmasının hâlâ devam ettiği ortaya çıktı. Dört yılda üç kez atanan Töre, soruşturma başladığında Aydın’da görev yapıyordu. 2017’de Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, 2018’de de Zonguldak’ta aynı göreve atandı. Aynı yıl Muğla’ya geçti. Töre, 2013’te yetki alanındaki herkesi Türkçe Olimpiyatları’na çağırmıştı.
Okul müdürlerine mobbing uyguladığı iddiaları ile gündeme gelen ve Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında, 2016’da FETÖ soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Baş, 8 Eylül’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Baş’ın kalp krizi geçirmesinin arkasında, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından, enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için “istifa et” baskısına maruz kalmasının olduğu belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu sınava ilişkin soruşturma başlatırken, Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan Töre hakkında, 2016’da, FETÖ/PDY kapsamında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.
3 DEFA YER DEĞİŞTİRDİ
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı sırada hakkında açılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen Töre, soruşturmanın ardından, 2017’de, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tayin oldu. 2018’de Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Töre, aynı yıl Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçti. Öte yandan, Töre’nin eşi hakkında da FETÖ/PDY soruşturması yürütüldüğü, soruşturma kapsamında “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği” öğrenildi.
‘TARİHİ FIRSAT’
Edinilen bilgilere göre Töre, 2013’te, Aydın’da düzenlenen FETÖ organizasyonu Türkçe Olimpiyatları için çağrıda bulundu. 16 Mayıs 2013’te, olimpiyatlar için düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Töre, 22 Mayıs’ta ise 16 ilçe milli eğitim müdürü ile bir araya geldi. Burada konuşan Töre, olimpiyatlara ilişkin, “Bütün Aydın’ın sahip çıkması gerekir. Bu tarihi fırsatı kaçırmamalı” ifadelerini kullandı. Töre, olimpiyatların ardından, 30 Temmuz 2013’te düzenlenen teşekkür yemeğine de katıldı.
HAPİS CEZALARI ALDILAR
Teşekkür yemeğinde, dönemin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Mustafa Birincioğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan ve Aydın Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Şenol Tayfun da bulundu. Turan 2018’de, Birincioğlu ise 2019’da FETÖ’den hapis cezası aldı. Daha önce ilçe milli eğitim müdürlüğü görevinde de bulunan ve FETÖ’nün Aydın İl Milli Eğitim imamı olduğu öne sürülen Tayfun ise FETÖ kapsamında tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edildi. Yemeğe katılanlar arasında yer alan ve Türkçe Olimpiyatları’nı organize ettiği kaydedilen iş insanı Şahin İlgi’nin firari olduğu belirtilirken, suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın eğitim masraflarının İlgi tarafından karşılandığı kaydedildi. İlgi’nin, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirileceği iddia edildi.
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