'Halâskâr Gazi'nin Hitabesi' yenilenecek

14 Aralık 2020 Pazartesi, 17:06

İBB Meclis Salonu’nda bulunan, "Halâskâr Gazi'nin Hitabesi" kitabesinin yanlış bilgiler içerdiği iddiası üzerine, kitabenin düzeltilmesi için oluşturulan komisyon çalışmasını tamamladı.

Meclis tarafından kabul edilen komisyon kitabe için görüşünü açıkladı. Komisyon “Elimizde tarihi eser ve sanat/estetik yönünden bir kimliğe haiz, aslına uygun metne ve tarihe sahip ve de bugünkü meclis salonunun tasarımına uygun bir kitabe bulunmadığından yeni bir kitabe hazırlanması. Bu yeni kitabenin elde edilen görseller referans alınarak, mimari koruma prensipleri çerçevesinde, 1960 yılından itibaren İBB Meclis Salonu'nda asılı bulunan ve Belediye Sarayı ile özdeşleşmiş niteliğe sahip ilk haline uygun olarak restitü edilerek oluşturulması” şeklinde görüş bildirdi.

İBB Meclisi'nde geçen aylarda bir konuşma yapan İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Tuğrul Arık, Meclis Salonu'nda yer alan "Halâskâr Gazi'nin Hitabesi"nin yazıldığı kitabenin yanlış bilgiler içerdiğini öne sürerek araştırma komisyonu kurularak, bunun düzeltilmesini istemişti. Önerinin kabul edilmesi üzerine kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladı. 9 maddeden oluşan rapor şöyle:

“1- Mevcut kitabe gerek tarihi eser gerekse sanat/estetik yönünden bir kimliğe haiz olmadığından ve mevcut yanlışlıkların düzeltilmesine imkan verecek bir tasarıma da sahip olmadığı düşünüldüğünden dolayı; mevcut kitabenin tamamen kaldırılması,

2- Elimizde tarihi eser ve sanat/estetik yönünden bir kimliğe haiz, aslına uygun metne ve tarihe sahip ve de bugünkü meclis salonunun tasarımına uygun bir kitabe bulunmadığından yeni bir kitabe hazırlanması,

3- Bu yeni kitabenin elde edilen görseller referans alınarak, mimari koruma prensipleri çerçevesinde, 1960 yılından itibaren İBB Meclis salonunda asılı bulunan ve Belediye Sarayı ile özdeşleşmiş niteliğe sahip ilk haline uygun olarak restitüe edilerek oluşturulması,

4- Bugünkü kitabede yer alan pirinç harflerin, ilk kitabeden söküldüğü tespit edildiğinden; bu pirinç harflerin tarihi hüviyetine binaen hazırlanacak yeni kitabede kullanılması ve eksik kısımlar olur ise o kısımların yine özgün malzemeden yapılan harflerle tamamlanması,

5- Kitabenin ilk halinde yer alan tarih vd. hataların, tarihi eser özelliği açısından korunması ve bununla birlikte bu hataların düzeltilmiş hallerinin ve kitabenin serüveninin yer aldığı ufak boyutlarda bir bilgi panosu oluşturarak ziyaretçilere sunulması,

6- Restitüe edilecek orijinal boyutundaki kitabenin “orijinal yerine” yerleştirilmesi yaklaşımı ile meclis salon duvarının ortasında yer alan ve mimari tasarım ile uyuşmayan sabit televizyon ekranlarının kaldırılması,

7- Kaldırılan ekranların yerine hem meclis salonunun tasarımı ile uyum gösteren hem de ihtiyaç anında kullanılabilecek şekilde yeniden tasarımı yapılmış güncel ekipmanın uygun bir konumda kurulması,

8- Salon duvarında yapılacak bu çalışmalar esnasında, ihtiyaç duyulması halinde elimizdeki görsellerde de gözüken ahşap duvarın yıpranan yerlerinin aslına uygun şekilde restore edilmesi,

9- Meclis binamızın 1. Grup tescilli kültür varlığı olmasından dolayı tüm bu çalışmaların, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına sunularak ve onayı alınarak gerekli iç düzenlemelerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”