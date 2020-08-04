Halı Saha Futbol Federasyonu'ndan kural açıklaması
Halı Saha Futbol Federasyonu, bugün açılacak tesislerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.
Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı esaslara göre tesislerde herhangi bir riskin yaşanmaması adına uygulanacak 16 maddeyi açıkladı.
Buna göre halı sahaların temizliği düzenli yapılacak. HFF, tesislere ulaşımda toplu taşıma yerine bisiklet veya özel araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca soyunma odaları ve duşlar da kullanıma açık olmayacak. Hastalıkla ilgili belirti gösterecek kişilerin hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası da hazır bulundurulacak. Tesislerde ekipmanlar da kişiye özel olacak.
HFF tarafından açıklanan 16 maddeden oluşan kurallar şöyle:
- Tesisler ve futbol okulları antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması,
- Tesislere ulaşımda mümkün olduğunca toplu taşıma araçları yerine, bisiklet veya özel araçların kullanılmasına özen gösterilmesi,
- Maske kullanımı ve pandemi konusunda tesis personellerine eğitim verilmesi, tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin korunması (en az 2 metre),
- Sporcuları, futbol okulları için, teknik adamları, (antretör, teknik direktör, vb.), tesis personelini Covid-19 virüsü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında bilgilendirme amaçlı uyarıcı işaret ve levhaların asılması,
- Tesislerde bulunan tüm alanlardaki kapı kolları, tuvaletler gibi sık kullanılan alanların klozet kapakları kapatılarak günde birkaç kez dezenfekte edilmesinin sağlanması,
- Tesislere girişte ayakkabı hijyeninin yapılması için hijyen paspası konulması,
- Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarının bulunması,
- Sporcu ve üyelerin tesis içine girişlerinin temassız bir şekilde sağlanması, el izi, parmak izi veya şifre gibi uygulamalar varsa kullanılmaması,
- Tesislerin giriş ve çıkış yönleriyle birlikte çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi,
- Tesislerde birden fazla el yıkama yeri, alkol bazlı el jeli ve kolonyanın bulunması,
- Antrenörlerin ve tesis çalışanlarının maske takması, sporcuların da maç ve antrenman anı hariç maskelerini takması,
- Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olması, tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatların kullanılmaması,
- Soyunma odalarının ve duşların kullanılmaması,
- Buhar odaları ve saunaların kullanılmaması, sporculara ayakkabı eldiven kesinlikle kiralanmaması, yeleklerin kullanılmaması, ekipmanların kişiye özel olması,
- Semptonları gösteren herhangi bir kişinin, hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası/alanının belirlenmesi,
- Tesiste temizlik mendilleri, maske ve eldivenleri atacakları özel çöp kutuları bulundurulması, hususlarına dikkat edilecektir.
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