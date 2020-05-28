Haliç Üniversitesi Rektörü, 'Haliç-X'i anlattı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 16:59

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Haliç-X'e ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Haliç Üniversitesi olarak Covid-19 pandemisinin duyulmasıyla birlikte öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını gözeterek kampüslerimizdeki tüm alanlarda gerekli hijyen şartlarını sağlayıp dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik. Böylesi bir süreçte eğitimin, uzaktan olarak tabir ettiğimiz online platformlara taşınacağını ön görerek YÖK kararı ile birlikte fakültelerimizde okutulan 1803 dersin tamamını Haliç-X uygulamasına taşıdık. Bu derslerin 1235 adedini canlı ders ortamında uyguladık. Haliç-X’e geçiş yaptığımızı kısa ve net bir video ile sosyal medya hesaplarımızdan öğrencilerimize ulaştırdık. Böylelikle sistemi 23 Mart itibarıyla uygulamaya başlayarak ilk gün 6 bin öğrencimize ulaştık, sistem üzerinde 25 bin işlem gerçekleştiğini gördük. Şu anda sisteme giriş yapan öğrenci sayımız 8099 günlük ortalama 7000 öğrencimiz Haliç-X’i ziyaret ediyor. Bugüne dek 5794 senkron ders gerçekleştirildi. Haliç-X portalı üzerinden ödev-proje ile ölçeme değerlendirme yapılan ders sayısı 578, final dönemiyle birlikte toplamda 596 online sınav yapılmıştır. Haliç-X tasarımı itibariyle de öğrencilerimizin oldukça ilgisini çeken teknolojik bir altyapıya sahiptir. http://halicx.halic.edu.tr/tr”

'DERSLERE DAİR TÜM İÇERİKLER'

Haliç X kapsamında derslere ilişkin not, sunum, video vb. içeriklere yine bu öğrenme yönetim sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Canlı yayınlar için Adobe Connect kullanılıyor. Sistem kapsamında video, ses, içerik paylaşımı yapılıp tartışma forumu ve farklı soru çeşitleri bulunurken test ve ödev araçları ile ölçme ve değerlendirme yapılabiliyor.

Haliç Üniversitesi Rektörü Bulu, öğrencilerle sosyal medya üzerinden sürekli iletişim kurarak onların Haliç-X ile ilgili tüm sorularını tek tek yanıtlarken, Haliç-X platformu üzerinden yapılan animasyon videoları ile öğrencilerin sisteme adaptasyonları kolaylaştırılıyor.