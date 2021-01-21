Halil Dervişoğlu adım adım Galatasaray'a
Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlıyor.
Santrfor rotasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford’un genç oyuncusu Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sunan Sarı-Kırmızılılar olumlu yanıt aldı. Transferin yakın bir zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.
Sparta Rotterdam altyapısında yetişen Halil Dervişoğlu, 3 milyon euro bedel ile Brentford’a transfer olmuştu.
21 yaşındaki futbolcu Brentford forması ile bu sezonki tek golünü Middlesbrough ile oynanan FA Cup maçında kaydetti.
HALİL DERVİŞOĞLU'NUN BABASINDAN GALATASARAY PAYLAŞIMI
Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu ise kişisel sosyal medya hesabından oğluyla ilgili Galatasaray paylaşımı yaptı.
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