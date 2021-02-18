Halil Onalt koronavirüsten yaşamını yitirdi
Hekim Halil Onalt koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ali İsmail Korkmaz Vakfı "Seni hep hatırlayacağız” paylaşımı yaptı.
Doktor Halil Onalt, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) gönüllüsü olan Dr. Onalt ile ilgili vakıf Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “ALİKEV gönüllüsü, örnek koşucu, iyilik elçisi sevgili doktorumuz aramızdan ayrıldı. Seni hep bize öğrettiklerin, paylaştığımız anlar ve kocaman yüreğinle hatırlayacağız”
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