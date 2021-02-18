Halil Onalt koronavirüsten yaşamını yitirdi

18 Şubat 2021 Perşembe, 11:32

Doktor Halil Onalt, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) gönüllüsü olan Dr. Onalt ile ilgili vakıf Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “ALİKEV gönüllüsü, örnek koşucu, iyilik elçisi sevgili doktorumuz aramızdan ayrıldı. Seni hep bize öğrettiklerin, paylaştığımız anlar ve kocaman yüreğinle hatırlayacağız”