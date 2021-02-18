Halil Onalt koronavirüsten yaşamını yitirdi

Hekim Halil Onalt koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ali İsmail Korkmaz Vakfı "Seni hep hatırlayacağız” paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2021 Perşembe, 11:32
Halil Onalt koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Doktor Halil Onalt, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) gönüllüsü olan Dr. Onalt ile ilgili vakıf Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “ALİKEV gönüllüsü, örnek koşucu, iyilik elçisi sevgili doktorumuz aramızdan ayrıldı. Seni hep bize öğrettiklerin, paylaştığımız anlar ve kocaman yüreğinle hatırlayacağız”


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