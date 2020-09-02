Halil Posbıyık, güvenlik uygulamasını eleştirdi: Ereğli'ye ne yapılmak isteniyor?

02 Eylül 2020 Çarşamba, 17:20

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında yaptığı gündem dışı konuşmada asayiş uygulamalarının gerekli olduğunu ancak rahatsız edici bir şekilde gerçekleşmesinin kentin sosyal ve ticari yaşamına zarar vereceğini ileri sürerek şunları söyledi:

"BU MEMLEKETİ NASIL TURİZM MEMLEKETİ YAPACAKSINIZ?"

“Üzüldüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün akşam kızımın yaş günüydü, Bozhane’ye balık yemeye gittik. Dostlarımızla ve torunlarımız, çocuklarımızla birlikte oturduk. Bir anda resmi polisler bastı orayı. Herhalde birtakım şiddet olayları oluyor, GBT, yoklama falan yapacaklar dedim. Ama öyle olmadı. Direk masalara gidiyorlar, rakı şişelerini alıyorlar, zabıt tutuyorlar. Tabi emekçi polis memurlarının kabahati yok. Onlara emir veren amirlerin kabahati. Bu memleketi nasıl turizm memleketi yapacaksınız? Kim gelir Düzce’den, Adapazarı’ndan yemek yemeye.

"BASKIN VAR DİYE HERKES GAYRIMEŞRU YERLERE GİDİYOR"

Balık sezonu açılmış, herkes balık yemeye gelmiş, oraya baskın yapıyor. Belediye plajının yanında içki içiyorlar oraya baskın yap, benim evin aşağısında içiyorlar, oraya baskın yap. Radar’da içtikten sonra şişelere ateş ediyorlar. Oraya baskın yap. Baskın var diye herkes gayrımeşru yerlere gidiyorlar. Orada herkes yemeğini yiyor, oraya baskın yapıyorlar. Yalı Caddesi’ne aynı anda baskın yapmışlar. Biz Ereğli’de bir şey yapamayız, boşu boşuna Ereğli’ye insan çekelim diye bağırıp duruyoruz ama bu gidişle bu nasıl anlayıştır bu? Kontrol altındaki alanlara baskın yapıyorsunuz, açık alanlarda herkes içki içiyor, iş midir bu yani?

"EREĞLİ’YE NE YAPILMAK İSTENİYOR"

Ereğli’yi geliştirmek için 6 bin 500 yıllık tarihi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, yeni yeni olaylar bulunuyor. Turizmi geliştirelim diye. Ereğli’ye işadamları geliyor yatırım yapmak için. Ama bir baskın yapılıyor, herkes tedirgin oluyor. Ereğli’ye ne yapılmak isteniyor? Eskiden sahilde insanlar yürüyemezdi korkudan. Bozhane’ye giremezdi insanlar, adamı marizlerlerdi. Biz bunu bir noktaya getirdik. Şimdi ne oluyor, buralar tehlikeli oluyor, dağda bayırda içkimizi içelim diyecekler. Misafirlerimi nereye götüreyim, plajın ötesine mi götüreyim? Ereğli’ye bu kadar kötülük yaparsanız, biz de il olmak istiyoruz diye bar bar bağırırız. Benim yüzme havuzumu Kilimli’ye götürecek, buralara baskın yapacaksın, yok böyle bir şey. Çalışma şevkimiz kırılıyor. Dün akşamki rezaleti gözlerimle gördüm. Masalardan içki şişelerini alıyorlar, zabıtlar cezalar. Böyle olursa normal yerlerde içki içilmesine müsaade etmezler, her şey olur Ereğli’de. Ereğli’ye ne yapılmak isteniyor anlayamıyorum.”