Halil, Rıdvan, Kerem milli takımdan davet aldı!
Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampının kadrosunu açıklarken 3 isme şans tanıdı!
A Milli Takım’ın Antalya kampı için belirlenen 30 kişilik kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampının kadrosunu açıkladı. Ay-yıldızlılarda 3 futbolcu ilk kez milli kadroda olmanın heyecanını yaşayacak. u 3 isim ligin son döneminde performans yükseltmişti.
HALİL, KEREM VE RIDVAN İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA
Şenol Güneş'in açıkladığı kadroya göre; Galatasaray forması giyen Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ay-yıldızlı kadroya davet aldı.
İşte kadroda yer alan oyuncular:
Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.
Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.
Hücum hattı: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.
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