Halil, Rıdvan, Kerem milli takımdan davet aldı!

14 Mayıs 2021 Cuma, 11:30

A Milli Takım’ın Antalya kampı için belirlenen 30 kişilik kadrosu açıklandı.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampının kadrosunu açıkladı. Ay-yıldızlılarda 3 futbolcu ilk kez milli kadroda olmanın heyecanını yaşayacak. u 3 isim ligin son döneminde performans yükseltmişti.

HALİL, KEREM VE RIDVAN İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA

Şenol Güneş'in açıkladığı kadroya göre; Galatasaray forması giyen Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ay-yıldızlı kadroya davet aldı.

İşte kadroda yer alan oyuncular:



Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum hattı: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.