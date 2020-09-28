Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz reddedildi
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.
Tuzla'da geçtiğimiz günlerde komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, bir üst mahkemeye başvurarak tutuklamaya itiraz etmişti. Bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Sezai'nin avukatları, 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararının hukuksuz olduğunu öne sürerek müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti.
TALEP REDDEDİLDİ
İtirazı değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği, avukatların tutukluluğa yaptığı itirazI; suçun mahiyeti, delil durumu ve şüphelinin tutuklulukta geçirdiği süreyi gerekçe göstererek reddetti. Mahkeme, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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