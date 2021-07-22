Halk Emniyet'e akın etti: Polis motosikletliyi boynundan vurmuştu

22 Temmuz 2021 Perşembe, 12:38

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymadığı belirtilen motosikletliyi boynundan vurması bölge halkını ayağa kaldırdı.

Olay, 19 Temmuz'da Kelkit ilçesinde meydana geldi. Kelkit-Erzincan karayolunda kullandığı plakasız motosikletle seyreden Murat G. (24), iddiaya göre polisin "Dur" ihtarına uymadı. Uyarılara karşın motosikletli durmayınca, polis ateş açtı. Sürücünün arkasında bulunan Serkan G., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Serkan G. hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu belirtildi. Boynundan vurulan Serkan G.'nin yaşam mücadelesi verdiği söylenirken, Kelkit halkı sorumlu polislerin açığa alınmasını ve yargılanmasını istedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen yurttaşlar, "Katil polis istemiyoruz" sloganları attı. Protestolar üzerine, Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın gelerek yurttaşları sakinleştirmeye çalıştı.

İşte o anlar: