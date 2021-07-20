Polisin ateş açtığı motosikletteki bir kişi boynundan vuruldu
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayadığı belirtilen motosikletli 2 kişi kaçmaya çalıştı. Takip sırasında polisin açtığı ateşte, sürücünün arkasında bulunan Serkan G. (30) boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kelkit ilçesinde meydana geldi. Kelkit-Erzincan karayolunda kullandığı plakasız motosikletle seyreden Murat G. (24), iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin peşine düştü. Uyarılara karşın şüpheliler durmayınca, polis ateş açtı. Sürücünün arkasında bulunan Serkan G., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.
Serkan G., polisin çağırdığı ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayın ardından motosiklet sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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