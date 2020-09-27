Halk TV, aynı cezayı bir kez daha alırsa tamamen kapanacak

27 Eylül 2020 Pazar, 19:50

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Halk TV’ye verdiği beş günlük ekran karartma cezası tebliğ edildi. Halk TV 27 Eylül’ü 28 Eylül’e bağlayan gece saat 00.00’da kararacak. Kanal, beş günlük karartmanın ardından 2 Ekim’i 3 Ekim’e bağlayan gece yarısı 00.00’da yeniden yayında olacak.

RTÜK tarafından Halk TV’ye verilen ve yargıya taşınan beş günlük yayın durdurma kararına yapılan itiraz ise reddedildi.

BirGün’den Yaren Çolak’ın haberine göre, kendilerine tebliğ edilen karara ilişkin konuşan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, “Halk TV’ye uygulanan sansür, ülkenin içinde bulunduğu durumun tipik özetidir” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMAYI ARTIRALIM

Bu karartmanın basın özgürlüğüne ve demokrasiye aykırı olduğuna dikkat çeken Toktaş sözlerine şöyle devam etti:

“Mahkeme, RTÜK’e 30 gün savunma süresi verdi. Bu arada yürütmeyi durdurma talebimizi kabul edip, RTÜK savunmasından sonra karar verebilirdi. Ama öyle yapmadı. Ceza peşinen uygulanmış oldu.

Halk TV bir yıl içinde aynı maddeden bir kez daha cezalandırılması durumunda tamamen kapanacak. Cezanın uygulandığı madde de Halk TV açısından epeyce trajikomik: ‘Devletin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapmak…’

Burası sözün bittiği yerdir. İsteniyor ki, aykırı tek bir ses bile kalmasın. Ülke, giderek nefes alamaz hale getirilmeye çalışılıyor. Bu sebeple, tüm demokratların güç birliğini, dayanışmayı arttırması gerekiyor.”

TAŞÇI RTÜK’Ü YALANLADI

Öte yandan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün Halk TV ile ilgili 5 günlük yayın durdurma kararının kesinleştiğine ilişkin açıklamasını yalanladı.

Taşçı, “RTÜK’ün dava sonuçlanmış gibi açıklamada bulunması kamuoyunu yanıltmakta ve yanlış bir algı oluşturmaktadır. Bu yönüyle açıklama gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.