Halk TV sunucusu Can Coşkun'a saldırı

Halk TV sunucusu Can Coşkun saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Coşkun, "Az önce İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indikten birkaç dakika sonra 3 kişinin saldırısına uğradım. Karakoldayım, şikayetçi oluyorum. İyiyim" dedi.

"Uçaktan inerken biri, sıra konusunda beklenmesi yönündeki anonsu dinlemeyip yolu tıkadığı için birkaç kadınla birlikte kendisini uyardık. 'Bakın bizde de valiz yok, sıramızı bekliyoruz' diye. Körükten çıkınca takip etmişler. Bagaja giden yolda arkadan gelip saldırdılar."