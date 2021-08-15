Halk TV sunucusu Can Coşkun'a saldırı
Halk TV'de 'Haber Masası' programında sunuculuk yapan Can Coşkun İstanbul Havalimanı'nda saldırıya uğradığını duyurdu.
Halk TV sunucusu Can Coşkun saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Coşkun, "Az önce İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indikten birkaç dakika sonra 3 kişinin saldırısına uğradım. Karakoldayım, şikayetçi oluyorum. İyiyim" dedi.
Saldırı anını anlatan Can Coşkun şunları aktardı:
"Uçaktan inerken biri, sıra konusunda beklenmesi yönündeki anonsu dinlemeyip yolu tıkadığı için birkaç kadınla birlikte kendisini uyardık. 'Bakın bizde de valiz yok, sıramızı bekliyoruz' diye. Körükten çıkınca takip etmişler. Bagaja giden yolda arkadan gelip saldırdılar."
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