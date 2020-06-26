RTÜK Başkanı Şahin: TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ’ın sözleri nedeniyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin, inceleme gerekçesini şöyle açıkladı: “TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır.”

Yanardağ canlı yayında, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK BAŞKANINDAN JET AÇIKLAMA

Yanardağ'ın iktidara yakın çok sayıda gazete ve troll hesap tarafından hedef gösterilmesinin ardından RTÜK Başkanından jet açıklamanın gelmesi dikkat çekti.

Ülke TV canlı yayınında ölüm listesinden ve komşularını öldürmekten bahseden Sevda Noyan hakkında açıklama yapmak için 10 gün bekleyen RTÜK Başkanı Şahin Yanardağ için gece yarısı açıklama yayınladı.