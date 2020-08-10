Halk TV'de sürpriz ayrılık! Hangi ünlü ekran yüzü veda etti?
Kısa bir süre önce Halk TV kadrosuna katılan Fatma Karaağaç, kanala veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Daha önce Habertürk ve TELE 1'de haber spikerliği görevini üstlenen Fatma Karaağaç, Temmuz ayı başında Halk TV'de " Günaydın Türkiye" programı ile ekrana gelmeye başlamıştı.
Fatma Karaağaç, Halk TV'deki programının sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Karaağaç'ın yaptığı paylaşım şöyle:
"HalkTV ekranında Günaydın Türkiye programını bugün son kez sundum. İzleyen,destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürdü fakat çok değerli insanlarla yol aldım GYY @SuatToktas, ,haber müdürüm @aydinsule1 ve canım rejiye çok teşekkür ederim.Yeni projelerde görüşmek dileğiyle."
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