Halk TV'de sürpriz ayrılık! Hangi ünlü ekran yüzü veda etti?

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:40

Daha önce Habertürk ve TELE 1'de haber spikerliği görevini üstlenen Fatma Karaağaç, Temmuz ayı başında Halk TV'de " Günaydın Türkiye" programı ile ekrana gelmeye başlamıştı.

Fatma Karaağaç, Halk TV'deki programının sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Karaağaç'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"HalkTV ekranında Günaydın Türkiye programını bugün son kez sundum. İzleyen,destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürdü fakat çok değerli insanlarla yol aldım GYY @SuatToktas, ,haber müdürüm @aydinsule1 ve canım rejiye çok teşekkür ederim.Yeni projelerde görüşmek dileğiyle."