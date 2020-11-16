Halk TV'den "Bir Başkadır" tepkisi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 08:01

Netflix'te yayımlanan Berkun Oya imzalı "Bir Başkadır" dizisinin 5’inci bölümündeki Halk TV sahnesi dikkat çekmişti.

Yayınlandığı tarihten itibaren çok konuşulan diziye bir yorum da sahnede programından kısa bir sahneye yer verilen gazeteci Gürkan Hacır oldu.

Hacır, dizide geçen o sahne hakkında açıklamada bulunarak, "Başörtülüleri “uzaylı gibi gördüğünü” söyleyen anne-babayı,benim ve Yılmaz abi üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır" ifadelerini kullandı.

Hacır'ın açıklaması şöyle: 'Arkadaşlarım “Bir Başkadır”ın benimle ilgili 5 snlik bölümünü yollamışlardı. Nezaketen teşekkür ettim.Dizinin tamamını izleyince durum farklılaştı. Başörtülüleri “uzaylı gibi gördüğünü” söyleyen anne-babayı,benim ve Yılmaz abi üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır.Önyargıdır' ifadelerini kullandı.

BİR BAŞKADIR

Bir Başkadır dizisi 12 Kasım'da Netflix'te başladı.



Senaristliğini ve yönetmenliğini Berkun Oya’nın üstlendiği dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit yer alıyor. Dizide Defne Kayalar, Tülin Öen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Öner Erkan gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

Dizi, Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği politik ve sosyolojik