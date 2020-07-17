Halk TV'yi bugün açanlar bakın neyle karşılaştı

Halk TV yeni stüdyosundan yayına başladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2020 Cuma, 15:27
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Halk TV, 2013 yılında Gezi protestoları döneminde yaptığı yayıncılıkla adını duyurduğu Beşiktaş Akaretler'deki adresinden, iki yıl önce Taksim Meydanı'ndaki stüdyosuna geçmişti. 

Halk TV şimdi de Bakırköy'de yeni bir stüdyoya taşındı.

16 Temmuz saat 15.00'te yeni stüdyosundan canlı yayınlarına başlayan Halk TV, yeni ekran yüzüyle yeni yayın dönemine de hazırlık yapıyor.


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