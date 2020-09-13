Halkbank, namağlup Balkan şampiyonu
2020 Erkekler Balkan Kupası'na ev sahipliği yapan temsilcimiz Halkbank, ikinci ve son maçında Kosova temsilcisi K.V. Luboteni Ferizaj'ı 3-0 yenerek eşleşmede durumu 2-0'a getirdi ve namağlup şampiyon oldu.
2020 Erkekler Balkan Kupası'na ev sahipliği yapan temsilcimiz Halkbank, ikinci ve son maçında Kosova temsilcisi K.V. Luboteni Ferizaj'ı 3-0 yenerek eşleşmede durumu 2-0'a getirdi ve namağlup şampiyon oldu.
Tarihinde ilk kez namağlup Balkan şampiyonluğunu elde eden Halkbank, CEV Challenge Kupası'na da katılma hakkı elde etti. Halkbank, CEV Challenge Kupası 2'nci Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.
CEV Challenge Kupası 2'nci Turu'nda ilk karşılaşmalar 06-10 Ekim 2020 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 13-15 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde, turnuvayı ikinci sırada bitiren K.V. Luboteni Ferizaj takımına ikincilik şiltini Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Zeybek takdim etti. Balkan Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Halkbank'a ise kupasını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.
Video Haberler
- Yine inanç istismarı, yine cinsel taciz!
- Tepki çeken görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu
- Firari FETÖ’cü, Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı!
- Yurttaşlar akın etti! Uyarıları hiçe saydılar
- Fatih'te hareketli anlar! Çığlıkları duyan koştu
- Skandal görüntü! Velilerin karşısına böyle çıktı
- Cem Yılmaz muhabire böyle çıkıştı: Normal insanlarız biz
- Bir kadın cinayeti daha! Av tüfeğiyle öldürüldü
- Otomobilinin yanına gitti, hayatının şokunu yaşadı!
- Londra Türkiye uçağında kavga çıktı!