Halkevleri’nin kurslarına takipsizlik

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Halkevleri’ne bağlı Artvin’deki şubeler, bünyesinde koro, tiyatro, drama, eğlenceli bilim, yaratıcı yazarlık, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, modern dans ve yaratıcı işler konulu kurslar açıldı. Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü, “kamu görevinin usulsüz üstlenildiği” iddiasıyla 2019’da, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Artvin Cumhuriyet Savcılığı, yaptığı değerlendirme sonucunda, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. “Suça dair eylemlerin müzik ve resim olarak sanatsal, satranç olarak bilimsel olduğu” belirtilen kararda, “bu faaliyetlerin devlet idaresi tarafından kamu gücü kullanılarak verilen ya da devlet idaresi tarafından kişi, kurum, kurs, sivil toplum kuruluşu gibi unsurlara izin verilerek, yaptırılan bir faaliyet olmadığı, zorunlu kamu görevi olmadığı” ifade edildi.