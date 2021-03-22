Halkın enflasyonu araştırması: Gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun "Halkın enflasyonu" araştırması Mart ayı sonuçları paylaşıldı. Araştırmaya göre bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 9,2, son bir yılda ise yüzde 29,2 oranında artış yaşandı.
Gıda fiyatlarındaki yükseliş
sürüyor. Son olarak, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi
KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak
derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti
esas alarak yaptığı “Halkın Enflasyonu” araştırmasının Mart 2021 ayı sonuçları
açıklandı.
Araştırmaya göre, gıda
fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendi bu yıl Mart ayında
da sürdü. Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artan gıda
fiyatlarında bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 9,2, son bir yılda ise yüzde
29,2 oranında artış yaşandı.
AYLIK FİYAT ARTIŞI: SIVI YAĞ YÜZDE 7,2 YÜKSELDİ
Gıda fiyatları bir önceki aya
göre bu yıl Ocak ayında yüzde 3,6, Şubat’ta da yüzde 2,8 oranında artmıştı.
Mart’ta yaşanan yüzde 2,5 oranındaki artışta, et-balık, yağ, sebze ve işlenmiş
gıda fiyatlarında yaşanan artışlar belirleyici oldu. Mart’ta, ekmek, un, bulgur
fiyatlarında bir önceki aya göre değişiklik yaşanmazken, et ve balık grubu
fiyatlarında yüzde 2,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 1,7
oranında artış kaydedildi.
Mart ayında, geçen yılın son
aylarında da hızlı bir artış yaşanan sıvı yağ fiyatlarında ise zeytinyağı
fiyatlarına bağlı olarak yüzde 7,2 oranında bir yükseliş oldu. Meyve
fiyatlarının yüzde 0,2 oranında azaldığı mart ayında sebze fiyatlarında ise bir
önceki aya göre yüzde 6,4 oranında yükseliş gözlendi. Bakliyat fiyatlarının
yüzde 2,7 oranında azaldığı Mart ayında, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve
benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 1,9
oranında arttı.
İLK ÇEYREKTE SEBZE FİYATLARI YÜZDE 12,5 ARTTI
Gıda fiyatlarında ocak-mart
dönemin ise yüzde 9,2 oranında artış yaşandı. İlk üç aylık dönemde ekmek,
bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 5,5, et ve balık fiyatlarında yüzde 7,8,
süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 18,1 oranında artış
gözlenirken, 2020 yılının son aylarında hızla yükselen yağ fiyatlarında ise
yüzde 4,8 oranında artış oldu. Yılın ilk çeyreğinde meyve fiyatlarında ortalama
yüzde 4,4, sebze fiyatlarında yüzde 12,5 oranında artış, bakliyat fiyatlarında
yüzde 3,1 oranında azalış yaşandı. Diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde
6,5 oranında artış oldu.
YILLIK DEĞİŞİM: GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 29,2 ARTIŞ
Araştırmaya göre, gıda
fiyatlarında yıllık olarak ise (Mart 2020’ye göre) yüzde 29,2 oranında artış
kaydedildi. Bu yıl Mart’ta, geçen
yılın Mart ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 25,7,
et-balık fiyatlarında 12,4, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde
39,1 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 40,8
oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 18,1 oranında, sebze fiyatları ise yüzde
55,1 oranında artış gösterdi. Bakliyat
fiyatları son bir yılda yüzde 16,5 diğer gıda fiyatları ise yüzde 13,9 oranında
zamlandı.
YILLIK ORTALAMA: EN ÇOK SEBZE VE MEYVE ARTTI
Verilere göre sepete dâhil edilen
ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki
ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de,
gıda fiyatlarında son yılda yüzde 29 oranında artış yaşandı.
Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 14,1; et ve balık fiyatları yüzde 18,9; süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,7; yağ fiyatları yüzde 30,4; meyve fiyatları yüzde 49,1; sebze fiyatları yüzde 58,1; bakliyat fiyatları yüzde 24,7; diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 11,3 oranında artış kaydetti.
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