Halkın Kızılay’a verdiğini, Kızılay AKP’ye verdi
İzmir’in Selçuk ilçesinde AKP ilçe teşkilatı üyeleri, Kızılay çatısı altında yardım paketi dağıttı. Yardım paketlerini AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte teslim etti.
İzmir'in Selçuk ilçesinde Kızılay adına toplanan yardım paketlerini AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ve partililer ev ve işyerine dağıttı. Kızılay yeleği giyerek yardım dağıtan ve etkinliğin görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaş Girbiyanoğlu, "Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmeti denince akla ilk gelen kuruluşların başında yer alan ve gururumuz olan Türk Kızılayı’mıza teşekkür ediyorum. Emeklerinize, yüreğinize sağlık." dedi.
Kızılay üzerinden siyaset yapıldığını savunan bazı yurttaşlar Girbiyanoğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdiler: "Kızılay çatısı altında yardım dağıtılıyor. Kızılay Derneğini AKP’nin arka bahçesi yapmışlar yazık, çok yazık…"
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