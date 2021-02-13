Halkın mücadelesiyle rafa kalkan Kirazlıdere Termik Santralı yine gündemde: Bu ısrar niye?

13 Şubat 2021 Cumartesi, 04:21

Ormanlık alana yapılması planlanan santral projesine karşı bölge sakinleri yıllardır mücadele ediyor. Kirazlıdere Termik Santralı için verilen “ÇED olumlu kararı” Çanakkale İdare Mahkemesi’nce iptal edilmişti. Mahkeme tarafından iptal edilen kısımlar revize edilmişti. 2015 yılında yine “ÇED olumlu” kararı verildi.

KÜL VE ASİT YAĞIYOR

Bölge sakini Kadri Gül, bu kararın iptali istemiyle dava açtı. Fosil yakıtlarla çalıştırılan termik santralların “zehir” saçmaya devam ettiğini belirten Gül, özetle şöyle konuştu: “Çan’da 2, Bekirli’de 1, Karabiga’da da 1 tane olan termik santrallar Çanakkale’nin havasını bütünden zehirledi. Gökyüzünden kül ve asit yağıyor. Çiftçilerimiz ziraat yapamaz oldu. Bu bereketli doğa ananın kucağına ektiğimiz fidanlar henüz büyümeden kuruyor. Çarşıda, pazarda herkes doğal, organik besin arıyor. Doğamızı bu şekilde tahrip edersek doğal ve organik besinleri nasıl tedarik ederiz? Çanakkale halkı olarak aslında çok şanslıyız. Yılın 300 günü esen rüzgârımız, rüzgârla birlikte şahlanan denizlerimizde dalgamız ve boğazdan çok hızlı akan akıntımız var. Tüm bu kaynaklardan hem de bedava enerji elde etmek varken termik santrallardaki bu ısrar niye?”

HEDEFLERLE ÇELİŞTİ

Gazetemize konuşan Katısöz de “Yakın zamanda termik santral projesi için Çinli termik santral inşaat firmaları ile anlaşmanın gündemde olduğunu öğrendik ki zaten son dönemde Çin firmaları ve finansmanının Türkiye’de yatırım yapmakla yakından ilgilendiğini görüyoruz. Bu proje, hem Çin’in 2060 karbon nötr olma hedefi hem de Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılıkla mücadele hedefi ile çelişiyor. Buna karşılık, yatırımların kömür gibi fosil yakıtlar yerine enerji verimliliği ve güneş, rüzgar gibi yenilenebilir yatırım alanlarına yönlenmesi hem Çin hem de Türkiye için fayda sağlayacak” dedi.