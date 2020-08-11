Halkın parasına ‘ticari sır’ yanıtı

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Hasan Şencan, geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak 100. Yıl Parkı yakınındaki “Hürrem Sultan” olarak bilinen restoranın yıkılıp yerine belediye iştiraki Gazibel AŞ tarafından restoran açılmasına ilişkin süreç hakkında bilgi almak istedi. Şencan, bu restoranın hangi ihale yöntemine göre yapıldığı, belediye ve iştiraklerinin ne kadar para harcadığı, bu restoranın kim tarafından işletildiği ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğu gibi sorular yöneltti.

‘TAM OLARAK AÇIKLANAMADI’

Şencan’a 6 Ağustos’ta CİMER’den gelen cevapta, soruların Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yanıtlandığı belirtildi. Cevapta “Şirketimiz her ne kadar şehrin gastronomi turizmine katkı sağlayacak bu tesisi işletmeye açmış olsa da bu işlemler yapılırken yasal tüm mevzuat ve uygulamalara tam riayet edilmiştir” denildi. Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yapıldığı belirtilen cevapta özetle “Sorulan sorulara cevap verilirken ilgili kişiler, şirketimiz ve gerekse kiracı açısından ticari sır mahiyetinde olacak bilgi ve belgeler yasal sorumluluk doğurmaması amacıyla tam olarak açıklanamamıştır” ifadeleri kullanıldı. Şencan, araziye ilişkin “Burası daha önce bir kafeydi. Büyükşehir belediyesi burayı yıktı. İmar değişikliğiyle kütüphane alanına çevirdi. Daha sonra da, Hayad adında çok büyük bir restoran açıldı. Uygun bir kiraya verildiğini öğrendik. Şimdi çay burada 7.5 TL” dedi.