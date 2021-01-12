Halle Berry’den Oscar sitemi: ‘Hâlâ bu büyük ödülü alan tek siyah kadın oyuncu olmam üzücü’

Oyuncu Halle Berry 20 yıldır kendisi dışında hiçbir siyah kadının Oscar’da büyük ödül kazanmamasına isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 09:23
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Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar ödüllerinde hem adayların hem de kazananların beyaz ağırlıklı isimlerden olmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Akademi’nin siyah oyunculara yeterince adaylık vermediği iddiasıyla devam eden tartışmalara Halle Berry de katıldı.

'DEĞİŞMİŞ OLMALIYDI'

2001 yapımı “Kesişen Yollar” (Monster’s Ball) filminde canlandırdığı Leticia Musgrove karakteriyle Oscar’da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Berry, benzer başarının tekrarlanmadığına dikkat çekti.

NTV'nin aktardığına göre Berry “20 yıl geçti. Hâlâ bu büyük ödülü alan tek siyah kadın oyuncu olmam üzücü. Bir şeyler değişmiş olmalıydı” dedi.


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