Halle Berry’den özür

09 Temmuz 2020 Perşembe, 09:58

Ünlü oyuncu Halle Berry hafta sonu katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında kendisine teklif edilen trans erkek rolünü oynayıp oynamamayı düşündüğünü açıklayınca çok fazla tepki aldı.

Berry tepkiler üzerine kendi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak söz konusu rolü oynamayacağını belirtti ve özür dileri.



Halle Berry’nin açıklaması şöyle:

“Hafta sonu boyunca bir trans erkeği canlandıracağım rolüm hakkında düşünme fırsatım oldu. Yaptığım açıklamalar için özür dilemek isterim. Bir kadın olarak bu rolü canlandırmayı düşünmemem gerektiğini ve trans bireylerin kendi öykülerini anlatma fırsatına sahip olmaları gerektiğini şimdi anlıyorum. Son birkaç gündür bana rehberlik eden eleştirel sohbetler için minnettarım. Dinlemeye, kendimi eğitmeye ve hatamdan ders çıkarmaya devam edeceğim. Hem kamera önünde hem de arkasında ve ekranda daha iyi bir temsil için çabalayacağıma söz veriyorum.”



