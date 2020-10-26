Haluk Levent, işkence gören sıpayı sahiplendirdi

26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:02





Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alem köyünde 2 kişi, boynuna ip bağladıkları sıpayı göle attı. Yavru eşeğe eziyet ederek eğlenen 2 kişi, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sıpaya eziyet edenlerin H.Y. ve S.Y. olduğu tespit edildi. Alem köyüne giden ekipler, H.Y. ve S.Y.'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947'şer lira idari para cezası uyguladı.

El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen köy muhtarına teslim edildi.

HALUK LEVENT SAHİP ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sıpayı sahiplendiğini duyurdu. Twitter sayfasında paylaşımda bulunan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı: ‘İşkence gören sıpayı az önce sahiplendik. O ve anne eşek bugün Ferdinand’ın çiftliğine yola çıkarılacaklar.’

İşkence gören sıpayı az önce sahiplendik.

O ve anne eşek bugün Ferdinandın çiftliğine yola çıkarılacaklar.@ahbap_kars @sibel_cakr https://t.co/gJKfu1aiSU — Haluk Levent (@haluklevent) October 26, 2020



