Haluk Levent, işkence gören sıpayı sahiplendirdi
Kars'ta boynuna ip bağlanarak göle atılan sıpa için ekipler harekete geçti. Sıpaya işkence eden iki kişiye para cezası uygulanırken Haluk Levent, savunmasız hayvana sahip çıktı.
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alem köyünde 2 kişi, boynuna ip bağladıkları sıpayı göle attı. Yavru eşeğe eziyet ederek eğlenen 2 kişi, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sıpaya eziyet edenlerin H.Y. ve S.Y. olduğu tespit edildi. Alem köyüne giden ekipler, H.Y. ve S.Y.'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947'şer lira idari para cezası uyguladı.
El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen köy muhtarına teslim edildi.
HALUK LEVENT SAHİP ÇIKTI
Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sıpayı sahiplendiğini duyurdu. Twitter sayfasında paylaşımda bulunan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı: ‘İşkence gören sıpayı az önce sahiplendik. O ve anne eşek bugün Ferdinand’ın çiftliğine yola çıkarılacaklar.’
İşkence gören sıpayı az önce sahiplendik.— Haluk Levent (@haluklevent) October 26, 2020
O ve anne eşek bugün Ferdinandın çiftliğine yola çıkarılacaklar.@ahbap_kars @sibel_cakr https://t.co/gJKfu1aiSU
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