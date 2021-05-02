Haluk Levent ve Ceylan Ertem’den ortak türkü

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Sanatçının Melek Mosso ile birlikte seslendirdiği ve rock tarzında yeniden yorumladığı Neşet Ertaş türküsü “Zülüf” geçen hafta yayımlanmıştı.

Albümden dün “Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını” yayımlandı. Haluk Levent türküyü bu kez Ceylan Ertem ile seslendirdi.