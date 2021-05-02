Haluk Levent ve Ceylan Ertem’den ortak türkü
Haluk Levent, annesinin en çok sevdiği 15 türküyü yorumladığı, Pasaj ve Garaj Müzik etiketiyle 7 Mayıs Cuma günü yayımlanacak “Vasiyet” albümünden teklileri müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Sanatçının Melek Mosso ile birlikte seslendirdiği ve rock tarzında yeniden yorumladığı Neşet Ertaş türküsü “Zülüf” geçen hafta yayımlanmıştı.
Albümden dün “Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını” yayımlandı. Haluk Levent türküyü bu kez Ceylan Ertem ile seslendirdi.
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