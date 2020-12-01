Haluk Levent'ten 20 bin aileye yardım

01 Aralık 2020 Salı, 15:30

Yeni koronavirüs tedbirlerinin duyurulmasının ardından Haluk Levent yaptığı paylaşımla işsiz yurttaşlara dikkat çekti.

AHBAP derneğinin başkanlığını yürüten ve ihtiyaç sahiplerine yönelik pek çok bağış kampanyası düzenleyen Levent açıklama yaparak zor durumda olanlara seslendi.

Haluk Levent açıklamasında "Açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak çok kişi olduğunu biliyoruz. Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var. Bize başvurmanız yeterli" dedi.

Levent'in bu paylaşımı büyük alkış topladı.