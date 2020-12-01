Haluk Levent'ten 20 bin aileye yardım
Yeni kısıtlamalarla birlikte işsiz kalacak çok fazla kişinin olduğuna dikkat çeken sanatçı Levent, "Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var" dedi.
Yeni koronavirüs tedbirlerinin duyurulmasının ardından Haluk Levent yaptığı paylaşımla işsiz yurttaşlara dikkat çekti.
AHBAP derneğinin başkanlığını yürüten ve ihtiyaç sahiplerine yönelik pek çok bağış kampanyası düzenleyen Levent açıklama yaparak zor durumda olanlara seslendi.
Haluk Levent açıklamasında "Açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak çok kişi olduğunu biliyoruz. Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var. Bize başvurmanız yeterli" dedi.
Levent'in bu paylaşımı büyük alkış topladı.
Bugün açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak çok kişi olduğunu biliyoruz.— Haluk Levent (@haluklevent) November 30, 2020
Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık.
20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var.
Bize başvurmanız yeterli.https://t.co/4JDnhmU6IH
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