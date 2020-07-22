Haluk Ulusoy’u acı gününde yalnız bırakmadılar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Haluk Ulusoy’un annesi Süreyya Ulusoy, son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Haluk Ulusoy’un annesi Süreyya Ulusoy, son yolculuğuna uğurlandı.
Levent Afet Yolal Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulusoy'un cenazesi Ulus Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye, Ulusoy ailesinin yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iş adamı Ali Ağaoğlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve sevenleri katıldı.
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